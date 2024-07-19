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KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

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Muğla'da KADES üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçen ekipler 71 yaşındaki Melek Başkan'ı evin salonunda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu. Hastaneye kaldırılan Başkan tedavinin ardından taburcu edilirken eşini darbettiği ileri sürülen Soner Başkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da eşi Melek Başkan'ı (71) boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbettiği ileri sürülen Soner Başkan (50), gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, Melek Başkan'ın salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan, eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen Soner Başkan, gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadına şiddet Jandarma KADES Muğla Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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