Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu

Dev çukurların oluştuğu denizde yakınlarıyla birlikte yüzen genç adamın eğlencesi felaketle sonuçlandı.

Tayland'da çekilen görüntülerde, denizin genç bir adamı yuttuğu anlar yer aldı. Denizde oluşan çukurda yüzen ve dalgalar yüzünden oradan oraya savrulan şahıs bir anda gözden kayboldu. Ellerinden bir şey gelmeyen yakınları, şok içerisinde gencin kayboluşunu izledi.