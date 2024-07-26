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Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

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Ankara'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kız, balkonda tartıştığı annesini bıçakla yaraladı. Dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken anne hastaneye kaldırıldı, kızı ise gözaltına alındı.

Ankara'da Z.K., balkonda tartıştığı ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen kızı D.K.'nın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Anne hastaneye kaldırılırken, kızı ise gözaltına alındı. Olay anı ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354'üncü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan D.K., oturdukları binanın balkonunda annesi Z.K. ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çevredeki binalarda oturanlar da pencere ve balkonlardan anne ile kızının tartışmasına şahit oldu.

BIÇAĞI KAPIP ANNESİNE SALDIRDI

Yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan bıçağı alan D.K., annesine saldırdı. Kadının yardım çağrıları üzerine çevrede oturanlar 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA

Yaralanan anne Z.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis ekipleri D.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Bu arada D.K.'nın annesini bıçakla yaraladığı o anlar ise komşuları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

albatros :

ekonomik krizleri, afetleri vs bir şekilde atlatırsınız da, bu sosyal çürümeyi asla...

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1gerceklerinsesi:

Biz hangi ara böyle bir toplum olduk? Bence her şey medya ve magazinin toplumumuza hükmetmesiyle oldu

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