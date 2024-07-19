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İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

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İstanbul Pendik'te perdeleri açık bir şekilde cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı. Cep telefonuyla o anları kaydeden bir kadın "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir mahallede yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MAHALLELİ YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Evlerindeki perdeleri bilerek açtıkları iddia edilen karı-kocanın salonda oturup cinsel içerikli film izledikleri anları cep telefonuyla kaydeden mahalleli yaşananlara sert tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR REZİLLİK GÖRÜLMEDİ"

Videoyu kaydeden kadının "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Az önce kocası cama çıktı gizli gizli bize bakıyor. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

İstanbul Pendik 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (12)

JY:

CANLARI NE İSTERSE İZLERLER PERDELERİDE KAPANAK ZORUNDA DEĞİLLER GÖRMEK İSTEMEYEN KAFASINI ÇEVİRSİN.

60
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Taşkın Yılmaz:

Hiçkimse yapılan ahlaksızlığa kafasını çevirmek zorunda değil! Yaşadığın yerin kültürüne, değerlerine ayak uydurmak zorundasın. Sana göre perdede nesi, boşa yapılmış bir icat zaten.

yanıt69
yanıt11
Üveys Uyanık:

insan neyse zararı kendisinden başkasına olmamalı ve kimseyi rahtsiz etmemelidir günah ta işlese hayırda yapsa kendisine yapar yanlisca edepsiz giyinip yada bu tur şeyleri yapmasına ahlaki boyutu yoktur saygısızlıktır herşeyin yeri zamanı var madem yapiyosan gizli yap

yanıt26
yanıt4
Perwer:

Canları ne isterse onu yapamazlar. Yok öyle bir dünya. Haydi, bir daha yapsınlar bakalım?

yanıt18
yanıt3
ekrem celebi :

bırakında evınde ıstedıgını ızlesın ve ıcsın esıylen bırlıkte.buyuk ıhtımal sızın devamlı orayı dıkızledıgınızı bılıpte bılerek yapmıslardır.ınsanların mahrem alanlarına barı karısmayın..onlar belkı farketmedıler perdenın acık oldugunu sızde gormezden gelın ne olacak sankı..

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Yusuf Kara:

yani senin ailenin evinin karşısında ya eşinin gözleri önünde böyle birşey olursa sen görmezden gelebilrisin... bugün görmezden gelirsen yarın başka birşey olur...

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Sinan Bulduk:

O zaman senin evinin karşısında da böyle birşey yapılsa , eşin çocuğunda aaa 2 film birden diye otursa izlese sıkıntı değil yani ? Başka sorum yok :)

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Kasım Ekşi:

Azdık,başımıza gelecekler var.Ahlak yozlaşması had safhada.çocuklarım ile parka gidemiyorum.

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Volkan Betos:

Ev insanların mahremidir istediğini izler yaparlar bu videoyu çekip yayınlayanı suçlamak gerekli.

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Sihirbazın Çırağı:

Eee nolmuş da bu haber diye dönüyor ?

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