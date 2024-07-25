Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ağrı Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Doğubayazıt ilçemizdeki bir düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, PKK elebaşı lehine slogan attıkları tespit edilmiştir. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak (PKK/KCK)" suçundan yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmış, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölünmez bütünlüğümüze kast eden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir."

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan 9 kişi gözaltına alınmıştı.