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Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı

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Ağrı'da bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor.

Ağrı'da halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ağrı Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Doğubayazıt ilçemizdeki bir düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, PKK elebaşı lehine slogan attıkları tespit edilmiştir. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak (PKK/KCK)" suçundan yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmış, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölünmez bütünlüğümüze kast eden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir."

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Üveys Uyanık:

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Lütfen Bırakın Konuşayım:

PKK isimli YASAL ve SİYASİ bir parti kurulursa.. gerçek PKK mecburen kendisine yeni bir isim bulmak zorunda kalır. Yani zarara girerler ve belki artık terör sona erer ?

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Alp ALGAN:

Pkk ve destekçilerini, partizanlarını yıllardır eğitim şu bu derken hiç bir şekilde adam edemedik. Sınır dışı edin, tehcir çıkarın, başka çare kalmamış gibi duruyor. Bölücülük yapanları bu ülkeden atmazsak iç karışıklık çıkardıklarında durum daha karmaşık olur. 1. Dünya savaşında ermeni çetelerinin yaptığı gibi durumlarla karşı karşıya kalmayalım.

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