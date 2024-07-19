Üye Girişi
Haberler

Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalar devam ederken, bir sokak köpeğinin saldırıp yere düşürdüğü vatandaşı polis silah kullanarak kurtardı. Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, polis memurunun peş peşe tetiğe bastığı, bir vatandaşın ise "Yapma" diye bağırdığı görüldü.

Türkiye'de başıboş sokak köpekleri her gün bir vatandaşa daha zarar verirken, dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.

SOKAK KÖPEĞİNİN SALDIRDIĞI ADAM BİR TÜRLÜ KURTULAMADI

Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir sokak köpeği yere düşürdüğü vatandaşı ısırmaya başladı. Yerde sürüklenen adam acı içinde kalırken bir türlü köpeğin elinden kurtulamadı.

POLİS MEMURU, PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

O sırada bir polis memuru olaya müdahale etmek için silahını çekti. Peş peşe tetiğe basan polis memuru, vatandaşı köpeğin elinden güçlükle kurtardı. Bir kadın ise polis memuruna defalarca kez, "Yapma" diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sokak Köpeği Türkiye 3.Sayfa Yaşam Haberler

THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi

THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi

 Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Bakmadan Geçme

Sevgiliye uzun günaydın mesajı 2024! Erkek sevgiliye ve kız sevgiliye gönderilebilecek en güzel romantik günaydın mesajları! Türkiye İspanya U19 maçı CANLI izle! (HD) 19 Temmuz Türkiye İspanya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Galatasaray'dan ayrılacak mı, nereye gidecek? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 19 Temmuz bugünkü günün maçları 19-20 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 19-20 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kaş, Korkutelli, Gazipaşa 19-20 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
500

Yorumlar (1)

Muhammet tunc:

oda istemezdi öldürmeyi ama mecbur kalınca yapacak bir şey yok .

15
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title