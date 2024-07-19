Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
Türkiye'de sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalar devam ederken, bir sokak köpeğinin saldırıp yere düşürdüğü vatandaşı polis silah kullanarak kurtardı. Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, polis memurunun peş peşe tetiğe bastığı, bir vatandaşın ise "Yapma" diye bağırdığı görüldü.
Türkiye'de başıboş sokak köpekleri her gün bir vatandaşa daha zarar verirken, dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.
SOKAK KÖPEĞİNİN SALDIRDIĞI ADAM BİR TÜRLÜ KURTULAMADI
Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir sokak köpeği yere düşürdüğü vatandaşı ısırmaya başladı. Yerde sürüklenen adam acı içinde kalırken bir türlü köpeğin elinden kurtulamadı.
POLİS MEMURU, PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI
O sırada bir polis memuru olaya müdahale etmek için silahını çekti. Peş peşe tetiğe basan polis memuru, vatandaşı köpeğin elinden güçlükle kurtardı. Bir kadın ise polis memuruna defalarca kez, "Yapma" diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.