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Pamukkale Şarapları'nın sahibi Yasin Tokat hayatını kaybetti

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Pamukkale Şarapları'nın sahibi Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Tokat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizlili iş insanı Yasin Tokat, tatil için gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan iş insanından acı haber geldi.

YÜZERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Gıda Mühendisi Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakledildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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