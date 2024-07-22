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Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında masasındaki son anketlerin sonuçlarını paylaştı. Özel "Anketlerde keyfimiz yerinde. Bizi 34, AK Parti'yi 32, 31 ölçen de var; bizi 31'i AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane ankette 29 ile 28'de gördüm. Bugün seçim olsa biz iktidarız" dedi.

CHP lideri Özgür Özel katıldığı Sözcü TV canlı yayınında duayen gazeteci Uğur Dündar'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Masasındaki son anketin sonuçlarına dair açıklamalarda bulunan Özel "Anketlerde keyfimiz yerinde. Bizi 34, AKP'yi 32, 31 ölçen de var; bizi 31'i AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane ankette 29 ile 28'de gördüm.

"SEÇİM ZAMANI GELMEDEN HİÇBİR ŞEY BELLİ OLMUYOR"

Tabi bunda kararsızlar da var, bakalım kararsızlar nasıl bir yönelimde olacak. Son yerel seçimde güzel bir karar verdiler. Biz anketlerde birinci parti olmayı sürdürmeyi istiyoruz ama şunu söyleyeyim seçim zamanına gelmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz sen kurultayda partiyi yüzde 14-16 bandında aldık, 38'le seçimi sonuçlandırdık. Önemli olan süreçleri iyi yönetmek" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN SEÇİM OLSA İKTİDARIZ"

Bugün seçim olması durumunda CHP'nin iktidar olacağını belirten Genel Başkan Özgür Özel "22 yıl boyunca Tayyip Beyin partisi birinci partiydi. 22. yılın sonunda biz birinci parti olduk. Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim. Sonra da onlar bize geldi. Ben buna 'normalleşme' diyorum. Biz düşman değiliz. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Özgür Özel AK Parti 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (15)

Ali Damcı:

DEĞİŞİM ŞART OLDU

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Cevdet Pasa:

GELEN GİDENİ ARATMASIN? Sonra avrupa ülkelerinde gidecek vatan ararsınız?

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Sinan Bulduk:

Bu ülkenin sadece yönetim değişikliğiyle düzeleceğine inanmak…Bir taraf diğerini manevi ve maddi olarak ezip yoketmedikçe herşey daha beter olacak..

yanıt6
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Savas Ozturk:

Emin ol hiç aramayız

yanıt8
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Vll. Murat:

sürekli seçim anketine DEM vuruyorsun

24
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Ümit Taşdelen:

Kimin kazandığı. Değilde kimin gidişatı değiştireceği önemli kimse siyasi bakmıyor herkes artık sıkıntılı bunun sağı solu yok olan ülkeye oluyor .

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Cevdet Pasa:

Yüzde otuzla (30%) nasıl iktidar olunuyor eczacıbaşı ? Bir anlatta millette bilsin kimlerle yola gideceğini, değimi??

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Savas Ozturk:

Başka partilerde varya hani yeniden refah iyi parti

yanıt5
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Cevdet Pasa:

Dem hariç öbürleri hep sağ partiler nasıl olacak o iş? Ancak CHP düzelir ,milli çizgiye gelirse, demle arasına set koyarsa belki ?

yanıt0
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Mevlüt Duman:

Bu şekilde gidersek zaten sıkıntı

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