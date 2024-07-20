'Gürültü yapmayın' uyarısında anne ve oğula feci dayak! Burnunu ve kemiğini kırdılar

İstanbul'da komşular arasındaki "Gürültü" uyarısı kavgaya dönüştü. 4 şüpheli, kendilerini uyaran 29 yaşındaki genci feci şekilde darbetti. Oğlunu saldırganların elinden kurtarmak isteyen annesi de kavgadan nasibini aldı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binada bulunan daireyi tutan 4 şahıs, akşam saatlerinde taşınmaya başladı. Ancak şahıslar gürültü çıkartınca 29 yaşındaki Durmuş Köseoğlu, şahısları uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

GENÇ ADAMI VE 60 YAŞINDAKİ ANNESİNİ DÖVDÜLER

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şahıs, genci ve onu kurtarmaya gelen 60 yaşındaki annesi Nermin Köseoğlu'nu sokak ortasında darbetti. Dakikalarca dövülen genç yaralanırken, bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine yerine sağlık ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Gencin burnunun ve elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, 4 saldırganı ve Köseoğlu'nun annesini gözaltına alarak emniyete götürdü. Köseoğlu ise tedavisi sonrası taburcu edilerek şikayetçi olmak üzere emniyete geldi. Olaya karışanların ifadelerinin alındı ve adli işlem yapıldı.