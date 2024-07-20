Üye Girişi
Haberler

"Gürültü yapmayın" uyarısında anne ve oğula feci dayak! Burnunu ve kemiğini kırdılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir binaya yeni taşınan 4 şahıs, kendilerini gürültü yapmamaları için uyaran genci ve annesini sokak ortasında darbetti. Hastaneye kaldırılan genç adamın burun ve elmacık kemiği kırılırken, polis ekipleri 4 saldırganı ve anneyi gözaltına aldı.

İstanbul'da komşular arasındaki "Gürültü" uyarısı kavgaya dönüştü. 4 şüpheli, kendilerini uyaran 29 yaşındaki genci feci şekilde darbetti. Oğlunu saldırganların elinden kurtarmak isteyen annesi de kavgadan nasibini aldı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binada bulunan daireyi tutan 4 şahıs, akşam saatlerinde taşınmaya başladı. Ancak şahıslar gürültü çıkartınca 29 yaşındaki Durmuş Köseoğlu, şahısları uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

GENÇ ADAMI VE 60 YAŞINDAKİ ANNESİNİ DÖVDÜLER

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şahıs, genci ve onu kurtarmaya gelen 60 yaşındaki annesi Nermin Köseoğlu'nu sokak ortasında darbetti. Dakikalarca dövülen genç yaralanırken, bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine yerine sağlık ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

'Gürültü yapmayın' uyarısında anne ve oğula feci dayak! Burnunu ve kemiğini kırdılar

TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Gencin burnunun ve elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, 4 saldırganı ve Köseoğlu'nun annesini gözaltına alarak emniyete götürdü. Köseoğlu ise tedavisi sonrası taburcu edilerek şikayetçi olmak üzere emniyete geldi. Olaya karışanların ifadelerinin alındı ve adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

 Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark

Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark

 KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e 'Bize sataşma' dedim

KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e 'Bize sataşma' dedim

Bakmadan Geçme

Moody's kredi notları anlamları! A1, A2 ve B1, B2 ne demek? Kredi notları ne anlama geliyor? 1 Ağustos hangi burç? Ağustos'un 1'inde doğanlar hangi burç oluyor? 1 Ağustos burcu! 20 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Fatih, Zeytinburnu, Şişli elektrik kesintisi! 20 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 20 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Türkiye İspanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İspanya U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türkiye İspanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Türkiye İspanya U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 19 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Efsane Milan kadrosu! Efsane Milan kadrosunda kimler var, hangi yıl, neden efsane oldular? Marmara'da deprem mi oldu? Marmara'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi
Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı
500

Yorumlar (1)

MASUMANE3438:

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı haberi gelir birazdan

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title