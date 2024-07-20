"Kadını camdan atıyorlar" ihbarına giden polis evde ceset buldu
İstanbul'da polis ekipleri, bir kadının camdan atılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine adrese gitti. Daireye giren ekipler, kadının cansız bedeniye karşılaştı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerine yapılan ihbarın altından cinayet çıktı. Adrese giden ekipler, eve girdiklerinde 21 yaşındaki genç kadının cesedini buldu.
Gökevler Mahallesi 555. Sokak'ta günlük kiralandığı öğrenilen dairede bir kadının camdan atılmaya çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.
EVDEKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Daireye giren ekipler, 21 yaşındaki Saliha Kenar'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kenar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Dairede bulunan 30 yaşındaki N.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
"FENALAŞTIKTAN SONRA BAYILDI"
N.A'nın ilk ifadesinde, daireye birlikte geldikleri Saliha Kenar'ı aniden fenalaşınca hava alması için pencereye götürdüğünü, yüzünü yıkamak amacıyla banyoya soktuğunu, sonra bir anda Kenar'ın bayıldığını öne sürdü.
Saliha Kenar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.