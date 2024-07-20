Üye Girişi
Haberler

Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan istismarcısını ifşa etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni seçilen Kansas Güzeli Alexis Smith, kazanan konuşmasında beklenmedik bir çıkış yaparak, aile içi şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi. Seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa eden Smith, 'İstismarcım bugün burada, ama bu beni durduramayacak. Ben ve toplumum sağlıklı ilişkileri hak ediyoruz,' dedi. Smith'in bu cesur çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve aile içi şiddet mağdurlarını destekleyen kuruluşların da dikkatini çekti.

Yeni seçilen Kansas Güzeli Alexis Smith, kazanan konuşmasında beklenmedik bir çıkış yaptı. Seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa ederek, aile içi şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

Yoğun bakım hemşiresi olan Smith, "Sağlıklı ilişkiler" temasıyla yarışmayı kazandı. Konuşmasında, "İstismarcım bugün burada, ama bu beni durduramayacak. Ben ve toplumum sağlıklı ilişkileri hak ediyoruz," dedi.

Bu cesur çıkış, seyircilerden büyük alkış aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi Smith'in cesaretini övdü ve desteğini iletti.

Smith, daha sonra yaptığı açıklamada, 14 yaşından beri istismarcı bir ilişki yaşadığını ve ailesindeki kadınların da benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. "Bu, hâlâ üstesinden gelmeye çalıştığım bir konu," dedi.

Aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Smith, "Acımızı amaca dönüştürmek istiyorum," diyerek gelecek planlarını anlattı.

Bu olay, aile içi şiddet mağdurlarını destekleyen kuruluşların da dikkatini çekti. Rhode Island Aile İçi Şiddete Karşı Koalisyonu, Smith'in cesaretini ve zarafetini övdü, gelecekteki çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Smith'in bu çıkışı, güzellik yarışmalarının toplumsal konulara dikkat çekmek için bir platform olabileceğini gösterdi ve aile içi şiddet konusunda önemli bir farkındalık yarattı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Kansas 3.Sayfa Kadın Eğitim Magazin Yaşam Haberler

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

 KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet

KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet

 Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

Bakmadan Geçme

21 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Moody's kredi notları anlamları! A1, A2 ve B1, B2 ne demek? Kredi notları ne anlama geliyor? 1 Ağustos hangi burç? Ağustos'un 1'inde doğanlar hangi burç oluyor? 1 Ağustos burcu! 20 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Fatih, Zeytinburnu, Şişli elektrik kesintisi! 20 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 20 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Türkiye İspanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İspanya U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türkiye İspanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Türkiye İspanya U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 19 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi
Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark

Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title