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Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu

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Kayseri'de avukat Kazım Selim Somtaş ofisinde, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu bilinmezken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de, 40 yaşındaki avukat Kazım Selim Somtaş ofisinde, tabancayla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Binadaki avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Avukat bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu

POLİSLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Somtaş'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

112 Acil Çağrı Kocasinan İnceleme Kayseri Kayseri Selim Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

1gerceklerinsesi:

İntihar edecek kişi ofisinde niye etsin abi. İntihar edecek olsa öğün sabahın köründe kalkıp da işe gelmezdi herhalde.

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o. kara:

AYNEN, BURADA BİR BİT YENİĞİ VAR GİBİ... ARAŞTIRILMALI KAMERALAR KIM GIRMIS O GUN KIM CIKMIS BUROSUNA VS...

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Ömer Can:

aldığı veya kazandığın dava dosyalarına bakılırsa kazamı intiharmı cinayetmi anlaşılır

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Sihirbazın Çırağı:

Başından vurulduğu için mi ölmüş yoksa öldükten sonra başından vurulmuş süsü mü vermişler, bakabildiniz mi ? Merak edenler vardır.

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GÖLGE ÖZEL DEDEKTIFLIK:

Çekil demişlerdir , çekilmemiştir davadan

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Sinan Bulduk:

Serseri kurşun isabet etmiştir

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