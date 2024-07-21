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Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı

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Oyuncu Burcu Günay sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla marketten aldığı ünlü bir markaya ait çikolatanın içinden böcek çıktığını söyledi. Çikolatanın bir kısmının yendiğini ve böceği son anda fark ettiklerini belirten Günay "Son kullanma tarihi 14 Mart 2025 olarak gözüküyor ancak içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey var, kurtçuk mu böcek mi ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın sosyal medya platformu Instagram'dan üzerinden paylaştığı bir video kısa sürede büyük ses getirdi.

Marketten satın aldığı bilindik markalardan birine ait çikolatayı yerken son anda içinde böcek olduğunu fark ettiğini söyleyen Günay gözlerine inanamadığını ifade etti.

Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktıBurcu Günay.

"KURTÇUK MU BÖCEK Mİ NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Günay "Son kullanma tarihi 14 Mart 2025 olarak gözüküyor ancak içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey var, kurtçuk mu böcek mi ne olduğu belli değil" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya 14 Mart 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Veli Baysal:

Ülker şaşırdık mı tabiki hayır

15
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Murat Celik:

Tamam şimdi en büyük ödülü aldın

3
13
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Ahmet null:

Ülkerindir

9
1
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Mehmet Baysari:

iyide kardeşim bilindik bir marka diyeceğine, söylesene direk ülker filanca çikolata desene. kimden neyi gizliyorsun!!!!

2
0
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Murat Bahar:

Kendi koymuştur

0
1
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Siranuş Nermer:

lmalathanede böçek düşmüş olabilir, tazminat davası açabilir

1
0
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