New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti

New Hampshire kıyılarında bir kambur balina, iki denizcinin bulunduğu küçük bir balıkçı teknesini devirdi.

Salı günü Portsmouth açıklarında çekilen görüntülerde, balina suyun üzerine çıkarak teknenin arkasına çarpıyor ve iki kişiyi suya düşürüyor. Tekne önce yan yatıyor, sonra batmaya başlıyor.

Başka bir videoda, yakındaki bir balıkçının tekneyi çektiği görülüyor. Teknedekiler yaralanmadan kurtuldu.

Olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar balinanın bunu kazara yapmayacağını, bazıları ise görüntülerin çok çılgınca olduğunu yazdı.

WGME'ye göre, yaklaşık iki yaşındaki balina son bir haftadır bölgede görülüyordu. Kambur balinalar genellikle nazik hayvanlardır ve teknelere sadece merak ettiklerinde yaklaşırlar.

Blue Ocean Society'den Dianna Schulte, balinanın muhtemelen yiyecek aramak için nehre girdiğini söyledi.

Kambur balinalar 17 metre uzunluğa ve 40 ton ağırlığa ulaşabilir. 20. yüzyıl başlarında neredeyse nesli tükeniyordu, ancak şimdi iyi durumdalar.