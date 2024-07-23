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İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü

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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekip sevk edildi. Çatışma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda esnaf iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beştelsiz Mahallesi'nde aynı sokakta tekstil üzerine iş yerleri bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmada K.T. isimli kişi vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan K.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü

Polis ekipleri, çevredeki bazı iş yerlerinin zarar görmesine ve sokaktaki vatandaşların büyük panik yaşamasına yol açan çatışmanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Silahlı çatışmayla ilgili polisin başlattığı araştırma sürüyor. Öte yandan, çatışma, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavganın başlama anı, K.T'nin vurulması ve şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

EFEMAK MAKİNA:

Zeytinburnu burasi doğaldır o kadar karışık insan topluluğu varki burda çok zor düzelmesi tabi bide ekonomik kriz herkesin sinirler tavan fakat insan hayatı bu kadar kolay olmamalı yazık insanlara

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