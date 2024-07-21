Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Menzil Cemaatinin Adıyaman'daki köyünde kadın ve erkekler için otobüs duraklarının ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrıca otobüslere kadınlarla erkeklerin ayrı kapılardan bindiği öğrenildi.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN AYRI OTOBÜS DURAKLARI

Menzil cemaatinin Adıyaman'daki köyünde tartışma yaratan bir uygulamaya geçildi. Köyde otobüs durakları kadın ve erkek şeklinde ayrıldı. Paylaşılan fotoğraflarda kadınlarla erkeklerin ayrı duraklarda beklediği görüldü.

HAREMLİK-SELAMLIK UYGULAMASI OTOBÜSLERDE DE GEÇERLİ

Haremlik-selamlık uygulaması bununla da sınırlı kalmadı. Kadın ve erkeklerin otobüslere de ayrı kapılardan inip bindiği ortaya çıktı. Kadınların arka kapıdan, erkeklerin ise ön kapıdan otobüse bindiği öğrenildi. Cemaate yakın Buhara Evleri sitesinde, kadın ve erkeklerin otobüste de kendilerine ayrılan alanda seyahat ettikleri bilgisi paylaşıldı.