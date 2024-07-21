Üye Girişi
Haberler

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Menzil cemaatinin köyünde otobüs durakları kadın-erkek şeklinde ayrıldı. Duraklardaki haremlik-selamlık uygulamasının yanı sıra otobüslere de kadın ve erkeklerin ayrı kapılardan inip bindiği ortaya çıktı.

Menzil Cemaatinin Adıyaman'daki köyünde kadın ve erkekler için otobüs duraklarının ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrıca otobüslere kadınlarla erkeklerin ayrı kapılardan bindiği öğrenildi.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN AYRI OTOBÜS DURAKLARI

Menzil cemaatinin Adıyaman'daki köyünde tartışma yaratan bir uygulamaya geçildi. Köyde otobüs durakları kadın ve erkek şeklinde ayrıldı. Paylaşılan fotoğraflarda kadınlarla erkeklerin ayrı duraklarda beklediği görüldü.

Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

HAREMLİK-SELAMLIK UYGULAMASI OTOBÜSLERDE DE GEÇERLİ

Haremlik-selamlık uygulaması bununla da sınırlı kalmadı. Kadın ve erkeklerin otobüslere de ayrı kapılardan inip bindiği ortaya çıktı. Kadınların arka kapıdan, erkeklerin ise ön kapıdan otobüse bindiği öğrenildi. Cemaate yakın Buhara Evleri sitesinde, kadın ve erkeklerin otobüste de kendilerine ayrılan alanda seyahat ettikleri bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Adıyaman 3.Sayfa Toplum Yaşam Haberler

Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500

Yorumlar (19)

Doğrucu:

Dergahlara aktarılan paralar emekliye verilseydi şimdi herşey çok başkaydı dergahlar kapatılsın

50
31
yanıtYanıtla
AYHAN BAYRAK:

He he kero

yanıt18
yanıt7
Murat Celik:

çok saf bir toplumuz dergahlara para devlet tarafından verilmez sadece oraya giden vatandaşlar yardım etmek isterse eder Bilmem anlatabildim mi

yanıt47
yanıt25
Ebu Huzeyfe:

Bizde karşıyız menzile ama senin ki boş laf !

yanıt6
yanıt11
VEFA:

Bunların memlekete ne faydası var!.. Alayı kapatılsın. Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasını öngören devrim kanunları ve kaideler istisnasız uygulansın!...

yanıt22
yanıt10
GALATASARAY null:

KAFİRLER İSTEMESE DE CENABI ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR

37
21
yanıtYanıtla
ENVER BÜYÜK:

destekliyorum,helal olsun yapanlara

23
24
yanıtYanıtla
Selman:

nesi battı...

20
16
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

Ne güzel işte.Neden bir durakta kadın erkek beraber beklesinki.Neden zorunuza gitti.

13
16
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Keşke kul hakkı yiyen yemiyen diye bir ayırım da olsaydı

17
5
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title