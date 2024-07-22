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Ağrı Dağı'nda donarak can vermişlerdi! Ölmeden önceki son görüntüleri yürek yaktı

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Ağrı Dağı'na yaptıkları zirve tırmanışının ardından donarak hayatını kaybeden iki dağcının sis ve fırtınaya rağmen yaptıkları tırmanış öncesine ait son görüntüler yürek dağladı. Dağcıların kaybolduğu gün kar yağışının olduğu ve sıcaklığın ise -30 derecede olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden Dilek Gökbulak'ın zirve tırmanışına geçen yıl da katıldığı ancak yarım bıraktığı öğrenildi.

Ağrı Dağı zirvesine tırmandıktan sonra dönüş yolunda donarak hayatlarını kaybeden iki dağcının, tırmanıştan öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

YÖNLERİNİ ŞAŞIRARAK KAYBOLDULAR

Ağrı Dağı'na yaptıkları zirve tırmanışını tamamlayan bir grup dağcı; dönüş için yeniden harekete geçtikten bir sonra 4 bin 600 metrede Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın grupta olmadığını fark etti. 5-6 grup şeklinde yapılan tırmanışta, Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın yönlerini şaşırdıkları ve kayboldukları anlaşıldı. AFAD, UMKE ve yerel rehberlerin yaptığı aramalarda donarak hayatını kaybettiği tespit edilen 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı Dağı'nda donarak can vermişlerdi! Ölmeden önceki son görüntüleri yürek yaktı

KAYDA GEÇEN GÖRÜNTÜLER TEHKLİKEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Dağcıların kaybolduğu gün kar yağışının olduğu ve sıcaklığın ise -30 derecede olduğu belirtildi. Dağcıların cansız bedenlerinin dağdan indirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, dağcıların sis ve fırtınaya karşı zor şartlarda yaptıkları tırmanışa ait görüntüler aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu. İki dağcının kaybolduğu aynı güne ait görüntülerde; görüş mesafesinin neredeyse sıfırın altına düştüğü, fırtınanın şiddetli olduğu, dağcıların donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.

Ağrı Dağı'nda donarak can vermişlerdi! Ölmeden önceki son görüntüleri yürek yaktı

GEÇTİĞİMİZ YIL TIRMANIŞI YARIM BIRAKMIŞ

Hayatını kaybeden dağcılardan Amerikan vatandaşı olan Muhammed Halim Dalgın'ın ise sosyal medya hesabından paylaştığı son paylaşımda kendisine mezar olan Ağrı Dağı'nın ihtişamını dile getirdiği dikkat çekti. Vefat eden dağcılardan Dilek Gökbulak'ın ise geçtiğimiz yıl Ağrı Dağı'na tırmanış için geldiği, ancak tırmanışı yarım bıraktığı öğrenildi. Geçen yıl yarım bıraktığı zirve tırmanışını bu sene gerçekleştiren Dilek Gökbulak dönüşte yolunu kaybederek vefat etmesi herkesi üzdü.

Ağrı Dağı'nda donarak can vermişlerdi! Ölmeden önceki son görüntüleri yürek yaktı

Ağrı Dağı'nda donarak can vermişlerdi! Ölmeden önceki son görüntüleri yürek yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Dağı Doğa Kaza 3.Sayfa Yaşam Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ferit Garipoğlu:

adrenalin uğruna gitti hayatlar yoksa ne işiniz var oralarda çıkın tehlikesiz doğa yürüyüşlerine mesela.....

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Erdal Atabey:

Vay arkadaş adanada hissedilen sıcaklık 55 dereceyken bura cehennemken adamlar donarak ölmüş Allah rahmet eylesin

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