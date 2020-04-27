3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
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Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Magazin, Haber

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

Virüsün yayılmasının önlemek için dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar için hafta sonları 3 saatlik nefes izni getirildi. 65 yaş üstü ünlü isimler ise 3 saatlik iznin kendilerinin sağlığı için faydalı olabileceğini söyledi.

27.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:23
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Yaklaşık 1 buçuk aydır evlerinden çıkamayan Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi ünlü isimler ise getirilmesi planlanan 3 saatlik sokağa çıkma serbestisi hakkında konuştu.

3 SAATLİK DIŞARI ÇIKIŞ HAKKI

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından evden çıkmayan yaşlıların psikolojileri olumsuz etkilendi, hareketsizlik bazı yan etkilere neden oldu. Buna çare olması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yaşlı vatandaşlara 3 saatlik dışarı çıkış hakkı tanınması bekleniyor.

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

"BU SÜREÇTE HİÇ SIKILMADIM"

Konu hakkında Milliyet'e konuşan ünlü isimlerden 75 yaşındaki Orhan Gencebay, "Bu da geçecek biz neler atlattık. Gerekeni yapmak lazım. Nedir? Evden çıkmayın diyorlar. Çünkü insanlar yakın temasla görüşmezlerse yakın zamanda hallolacak. Bu süreçte hiç sıkılmadım. Bu ne kadar sürer bilmiyoruz. Meşgul olacağım çok şey var. Bestelerime çalışıyorum, notalarımı yazıyorum, kitap okuyorum, haberleri takip ediyorum, sazımı çalıyorum. 45 gündür herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. 3 saatlik dışarı çıkma iznini yetkililer söylüyorsa öyle yapacağız. Çünkü en iyi onlar bilir" dedi.

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

"KORONA TESTİM NEGATİF ÇIKTI"

77 yaşındaki Filiz Akın ise "Benim zaten kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum ve yarım kaldı. Bir ara ateşim çıktı, korona testi yapıldı, negatif çıktı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum. Neyse ki güzel diziler ve filmler seyrettim, kitap okudum. Sanatın başka boyutlarında gezindim. Genel olarak yaşla ilgili özel kısıtlama, çok haksız bir psikolojik baskı gibi geliyor. 3 saatlik gevşeme, biraz olsun nefes aldırır. Çünkü güneş ışığı, psikolojik ve fiziksel olarak çok önemli ve gerekli" şeklinde konuştu.

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

"BİR AĞACIN ALTINDA OTURMAK FİZİKSEL OLARAK GEREKLİ"

69 yaşındaki Hale Soygazi ise getirilmesi planlanan izni çok yerinde bulduğunu belirterek "Dışarıda çok vakit geçiren biri olarak ilk defa bu kadar uzun süre evde kalma süreci yaşadım. Ama bu süreci çok güzel değerlendirmek için vaktimi sevdiğim şeyleri yaparak geçirdim. Kitap okudum, film izledim ve en önemlisi spor yaptım. 65 yaş üstüne getirilecek 3 saatlik esnemeyle sokağa çıkmalarının sağlanmasını çok yerinde buluyorum. Bir ağacın altında oturmak, güneşe çıkmak, psikolojik ve fiziksel olarak çok gerekli. Onları koruyalım derken sağlıklarına zarar verebiliriz" dedi.

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

"ALINAN TEDBİRLER BİZİM SAĞLIĞIMIZ İÇİN"

Karantina sürecini verimli bir şeklide geçiren 72 yaşındaki Hülya Koçyiğit ise şunları söyledi: "Sokağa çıkma yasağından önce zaten evde kalmaya başlamıştım. Pandemi dolayısıyla yaşadığımız bu karantina sürecinde evde yapmayı planlayıp bir türlü yapamadığım işleri yaparak, ertelediğim kitapları okuyarak ve filmleri izleyerek geçiyor. Düşünmek için fazlasıyla vaktimiz olduğu bugünlerde, hayatı sorgularken bizi bekleyen daha güzel günler için de bir yandan üretmeye devam ediyor ve bunları not ediyorum. Alınan bu tedbirler bizim sağlığımız için. Biraz daha sabretmeli, evlerde de hareketi elden bırakmamalıyız."

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

"BELLİ YAŞTAKİ İNSANLARIN DEVAMLI OTURMASI SAKINCALI"

77 yaşındaki Selda Alkor ise "Hayatlarını hiçe sayarak bizler için çalışan sağlık çalışanlarımıza binlerce teşekkür. Bu arada biz ne yaptık? Eşimle baş başa kalıp, bir sürü konuda sohbet ettik. Kitap okudum, bol bol puzzle yaptım. Evimiz site içinde, ufak bir balkonumuz var. Hava alma imkanımız var evde. Dışarı çıkma hareket açısından gerekli. Belli yaştaki insanların devamlı oturması sakıncalı. Eklem ağrıları olanlar, Alzheimer hastaları için faydalı olacaktır. Evleri güneş göremeyenler sosyal mesafeyi koruyarak, maske takma şartıyla çıkabilmeli" ifadelerini kullandı.

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
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Haber Yorumları (1)
VAY ANASINI BE: YEŞİLÇAMIN DUAYENLERİ YAŞLANMIŞ. . . NE ÇOK ÖZLEMİŞİZ ŞU SİMALARI.
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