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3 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu?

3 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu?
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3 Nisan tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 3 Nisan ne günü olarak kutlanır? 3 Nisan'da ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…

3 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 3 Nisan'ıntarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 3 Nisan tarihinde neler oldu? 3 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 3 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

3 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.

1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.

1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.

1906 - Lumière Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.

3 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu?3 NİSAN NE GÜNÜ

1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.

1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, 22.000 Polonyalıyı katlederek Katyn Katliamı'nı gerçekleştirdi.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

3 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu?Tarihte bugün ne oldu

1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.

1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya'da kuruldu.

1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı veya öldü.

1986 - IBM, ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı.

1992 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

3 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu?3 Nisan tarihinde ne oldu

1996 - Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinden Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrine giden Boeing CT-43 tipi uçak düştü.

1996 - Theodore Kaczynski yakalandı.

2007 - Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı.

2010 - Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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