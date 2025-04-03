3 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu?

3 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 3 Nisan'ıntarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 3 Nisan tarihinde neler oldu? 3 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 3 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

3 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.

1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.

1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.

1906 - Lumière Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.

3 NİSAN NE GÜNÜ

1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.

1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, 22.000 Polonyalıyı katlederek Katyn Katliamı'nı gerçekleştirdi.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

Tarihte bugün ne oldu

1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.

1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya'da kuruldu.

1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı veya öldü.

1986 - IBM, ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı.

1992 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

3 Nisan tarihinde ne oldu

1996 - Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinden Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrine giden Boeing CT-43 tipi uçak düştü.

1996 - Theodore Kaczynski yakalandı.

2007 - Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı.

2010 - Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü.