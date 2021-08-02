3.nakil ne zaman? LGS 3. tercih var mı? LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor?
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3.nakil ne zaman? LGS 3. tercih var mı? LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor?

3.nakil ne zaman? LGS 3. tercih var mı? LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor?
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MEB kapsamında yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecine girildi. LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 3.nakil ne zaman? LGS 3. tercih var mı? LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? soruları araştırılmakta.

3.nakil ne zaman? LGS 3. tercih var mı? LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? sorularının yanıtları merak edildi. Liseye yerleştirmelerde son aşama olan 2. nakil başvuruları için takvim belli oldu. Peki, 3.nakil ne zaman? LGS 3. tercih var mı? 3.nakil ne zaman? LGS 3. tercih var mı? LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor?

LGS 3. TERCİH VAR MI?

LGS ile yerleşmek isteyen öğrenciler için LGS 3. tercih hakkı bulunmaktadır.

LGS 3. NAKİL NE ZAMAN?

LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI TAKVİMİ

02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 LGS 2. tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyenler için yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

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