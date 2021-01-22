3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
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3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış

22.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'nın duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılması tepki çekti. Yazı tahtasına dönen asırlık mağaranın duvarları sprey boyayla yazılmış aşk notlarıyla dolu.

Bursa'da bulunan 3 milyon yıllık mağaraya gelenler üzücü bir manzara ile karşılaşıyorlar. Her yıl turist akınına uğrayan asırlık mağaranın duvarları sprey boyayla yazılmış aşk notlarıyla adeta yazı tahtasına dönmüş durumda.

3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü

İnegöl ilçesinde, 3 milyon yıllık olduğu belirtilen Oylat Mağarası'nın duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.

3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü

Özellikle yabancı turistlerin ziyaret ettiği 700 metre uzunluğu, 93 metre yüksekliğe sahip mağaranın duvarlarının yazı tahtasına çevrilmesi, tepkiye yol açtı.

3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü

Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, yazı yazan kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi.

3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü

Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak dikkat çeken Oylat Mağarası'nın astım ve bronşit gibi önemli solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü

Mağaranın içerisindeki sıcaklık, yaz- kış 18 derece olarak ölçülürken, nem oranının ise yüzde 90 olduğu kaydedildi.

3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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