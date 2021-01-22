3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'nın duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılması tepki çekti. Yazı tahtasına dönen asırlık mağaranın duvarları sprey boyayla yazılmış aşk notlarıyla dolu.

Bursa'da bulunan 3 milyon yıllık mağaraya gelenler üzücü bir manzara ile karşılaşıyorlar. Her yıl turist akınına uğrayan asırlık mağaranın duvarları sprey boyayla yazılmış aşk notlarıyla adeta yazı tahtasına dönmüş durumda.

İnegöl ilçesinde, 3 milyon yıllık olduğu belirtilen Oylat Mağarası'nın duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Özellikle yabancı turistlerin ziyaret ettiği 700 metre uzunluğu, 93 metre yüksekliğe sahip mağaranın duvarlarının yazı tahtasına çevrilmesi, tepkiye yol açtı.

Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, yazı yazan kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi.

Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak dikkat çeken Oylat Mağarası'nın astım ve bronşit gibi önemli solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

Mağaranın içerisindeki sıcaklık, yaz- kış 18 derece olarak ölçülürken, nem oranının ise yüzde 90 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ