Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi
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Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi

26.09.2020 00:55 | Son Güncelleme: 26.09.2020 10:03
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi

Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Nihat Altınkaya, önceki akşam 3 milyon liralık lüks aracıyla Bebek'e geldi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu yeni sezonda ekrana döneceğinin müjdesini verdi.

Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle akıllara kazınan sonrasında Yüksek Sosyete, Söz, Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu önceki akşam son model aracıyla Bebek'te görüntülendi.

"YENİ PROJELER SÜRPRİZ OLSUN"

Karşısında bir anda gazetecileri gören oyuncu, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra bir mekana giriş yaptı. Oyuncu 3 milyon TL değerindeki son model aracıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Nihat Altınkaya, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın programı olan Survivor'a katılmış ve 2012 yılının şampiyonu olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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