3 KIZINI ÖLDÜREN İMAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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3 KIZINI ÖLDÜREN İMAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş (36), jandarmada tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş (36), jandarmada tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına götürülen Göktaş'a çelik yelek giydirildiği görüldü.

2 AY ÖNCE TAYİN OLMUŞ

Rize'de bir camide müezzin olarak görev yapan Emre Göktaş'ın, 2 ay önce Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü'ne tayin olduğu, zaman zaman çeşitli camilerde imamlık görevlerinde de bulunduğu öğrenildi.

3 KIZINI ÖLDÜREN İMAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
3 KIZINI ÖLDÜREN İMAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
3 KIZINI ÖLDÜREN İMAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
3 KIZINI ÖLDÜREN İMAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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