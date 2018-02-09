3 kişinin ölümünün ardından sağlık müdürlüğü sobaya el koydu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde karbonmonoksit gazı sonucu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından evde bulunan soba sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Serkan Gökkaya, eşi Selda Gökkaya ve 78 yaşındaki babaanne Güllü Gökkaya, dün gece sobaya kömür atarak uymuş, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aile fertleri bir daha uyanamamıştı. Sabah evden kimsenin çıkmaması üzerine şüphelenen komşu Huriye Gökkaya'nın fark etmesi üzerine yakınları, öğle saatlerinde evin camını kırarak içeriye girdi. 3 kişilik ailenin cansız bedenlerini yatakta bulunması üzerine ise sağlık ve polis ekiplerine haber verilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından ailenin bir gün önce evdeki baca ve soba borularını temizlettiği ortaya çıkması üzerine ise İlçe Sağlık müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ve itfaiye ekipleri ile birlikte evde inceleme yapan sağlık ekipleri, soba ve borularına el koydu. Soba ekipler tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere Sağlık Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görgü tanıkları ise sobanın dün temizlendiğini ve baca ve boruların tıkanma ihtimali olmadığını belirterek, dumanın neden geri teptiğinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.