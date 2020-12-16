Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon! Yarım ton sahte içki ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi ilçesinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sahte içki faciasının ardından soruşturmayı genişletti.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir evin çatı katında sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına alındı.

YARIM TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 420 litre kaçak içki, 9 litre yurt dışı girişli kaçak içki ve alkol üretmeye yarayan damıtma malzemeleri ele geçirildi. Bursa'da yaşanan sahte alkol faciası ve yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyon anı ve üretim tesisi, kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı