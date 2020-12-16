Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon! Yarım ton sahte içki ele geçirildi
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Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon! Yarım ton sahte içki ele geçirildi

16.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:58

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sahte içki faciasının ardından polis ekipleri, büyük bir operasyon gerçekleştirdi. 420 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi ilçesinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sahte içki faciasının ardından soruşturmayı genişletti.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir evin çatı katında sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına alındı.

Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton sahte içki ele geçirildi

YARIM TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 420 litre kaçak içki, 9 litre yurt dışı girişli kaçak içki ve alkol üretmeye yarayan damıtma malzemeleri ele geçirildi. Bursa'da yaşanan sahte alkol faciası ve yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyon anı ve üretim tesisi, kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon! Yarım ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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