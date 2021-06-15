3. kez hamile olan Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
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3. kez hamile olan Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzel Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran 38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından "Allah biliyor çok istedim" diyerek bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçen yıl mart ayında çocukları Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez bebek heyecanını yaşamıştı. Ergenç çifti şimdilerde ise üçüncü kez çocuk heyecanını yaşıyor.

KIZ BEBEK GELİYOR

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, bu kez de sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini duyurdu. Instagram'dan yakın arkadaşlarının organize ettiği kutlamadan fotoğraflar paylaşan Bergüzar Korel, kız bebeğinin olacağını açıkladı.

3. kez hamile olan Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak

"ALLAH BİLİYOR ÇOK İSTEDİM"

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştığı gönderisine, "Allah biliyor çok istedim. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız… Herkes… Büyük bir ailemiz, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz Allah nasip ederse. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle" notunu düştü.

3. kez hamile olan Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak

HAMİLELİĞİNDEN DOLAYI DİZİDEN AYRILMIŞTI

38 yaşındaki Korel, geçtiğimiz aylarda sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda etmek zorunda kaldığını şu sözlerle duyurmuştu: "Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık. Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil."

3. kez hamile olan Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
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Burak Akdoğan
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