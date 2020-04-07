3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Halil Çalık, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa

3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir binanın ikinci katında çıkan ve mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.04.2020 23:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:48
3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir binanın ikinci katında çıkan ve mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evinin yandığını görünce fenalık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1591. Sokak'ta Halil Çalık'a ait 3 katlı evin ikinci katında sobadan yangın çıktı. Mahalli panik yaşarken, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

8 kişilik ailenin yaşadığı evde, evinin yandığını gören Halil Çalık'ın annesi Kadriye Çalık fenalık geçirdi. Kadriye Çalık'a ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaparken, yaşlı kadın ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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