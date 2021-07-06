3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alırdı.

GAZİANTEP merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alırdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6 Temmuz günü Gaziantep, Kahramanmaraş ve Çorum'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün, KHK ile ihraç edilen rütbeli emniyet mensuplarının bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 20 adet sikke, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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