3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu
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3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu

3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Pınar Çağlı erkek arkadaşının yanında bulundu. İfadesinde erkek arkadaşının yanına kendi iradesiyle gittiğini söyleyen Çağlı yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

31 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen olayda Erzurum'da kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.

SINAVA DA GİRMEDİ

Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu

3 GÜN SONRA SAĞ SALİM BULUNDU

Yapılan çalışmaların ardından Pınar Çağlı, erkek arkadaşının yanında 3 gün sonra sağ olarak bulundu. Çağlı, polise verdiği ifadede erkek arkadaşının yanına kendi isteğiyle gittiğini ifade etti.

Yapılan işlemlerin ardından Çağlı, serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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