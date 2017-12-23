3 gün önce kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Dün intihar notunun ardından bugün de cesedine ulaşıldı

Göletten cesedi Yalova ve Mudanya Deniz Polisi çıkardı BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ilçesinde üç gün önce kaybolan 16 yaşındaki Kemal Kara'nın intihar notu bıraktığı gölette cesedi bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 20 Aralık tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Söğüt Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Kara'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dün olumsuz hava şartları ve yoğun sis yüzünden arama çalışmalarına ara verilirken, bu sabah Yalova ve Mudanya'dan gelen Deniz Polisleri eşyaların ve notun bulunduğu göllete girdiler. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı. Kemal Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere 112 Acil Servis Ambulansı eşliğinde Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan çantanın içinden çıkan defterde yaza notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını ve annesini çok sevdiğini yazdığı görülmüştü.