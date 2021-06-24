3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
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3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü

3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Abdullah Çiçek'in hafif ticari araçla dikkatsizlik sonucu araca çarptığı kazada eşi Yeter Çiçek (22), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, Abdullah Çiçek'in hafif ticari araçla dikkatsizlik sonucu araca çarptığı kazada eşi Yeter Çiçek (22), hayatını kaybetti. Çiçek çiftinin 3 gün önce evlendiği ve akraba ziyareti için yolda olduğu öğrenildi.

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki 115'inci Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Çiçek yönetimindeki 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, Kadir Sarım'ın kullandığı 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eşinin kullandığı araçta sıkışan Yeter Çiçek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çiçek'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için devlet hastanesi morguna götürüldü. Kaza yerinde büyük üzüntü yaşayan Abdullah Çiçek ile Yeter Çiçek'in 3 gün önce evlendiği ve akraba ziyareti için yolda oldukları öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü
3 gün önce evlenen Yeter, eşiyle geçirdiği kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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