3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları Hızlandı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi, Kuyumcular Çarşısı'nın arka caddesinde kalan; Sadık Ahmet Bulvarı (Bulvara cepheli parseller hariç), Çarşı Bulvarı ve 1800 Sokak arasında kalan alanın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını başlattı. Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Şehzadeler Belediye Başkanı Yardımcısı Atilla Efendioğlu, şube müdürleri, teknik ekipler, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceledi.

Çarşıya 13 Milyon Liralık Yatırım

İncelemelerin ardından projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte Şehzadelerimizin kalbinde çarşıda bir sokak sağlıklaştırma yapıyoruz. Şu an burada 7 ada 92 parselde 3. Etap birinci kısım çalışmaları başlamış durumda. Burada 1 adadaki tüm parsellerin iş yerlerinin çatılarının hepsi yenilendi. Örtülük çalışmalar yapılıyor, ahşap orijinal çatılar yerlerine yerleştirildi, ardından raspalamaları, sıvaları, ahşap camekanlarının yenilenmesi gibi çalışmalar devam edecek. Şehzadelerin kadim çarşısının bir cazibe merkezine dönüştürülmesi noktasında son derece önemli bir çalışma. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız bu çalışmada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hem çarşımıza yaptığı tarihi dokunuş hem de diğer hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Burada esnaflarımızdan bir katkı payı almıyoruz, buradaki küçük esnaflarımıza yük olmuyoruz. Buradaki yapım çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı hemşehrimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a da teşekkür ediyorum. İnşallah yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız. Toplam 13 milyonluk bir yatırım. Bizim insanımız her hizmetin en güzeline layık diyorum. Projenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalışmalar Devam Ediyor

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde ilk olarak Manisa Belediyesi döneminde, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk döneminde sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 1'inci ve 2'nci etabını gerçekleştirmiştik. Tarihi çarşımızın 3'üncü etabının ilk kısmını da Şehzadeler Belediyemizle ortak çalışma sonucunda hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız başladı. Bir adanın tamamının çatı sökümleri devam ediyor. İnşallah kazasız belasız buradaki çalışmaları tamamlayıp, esnafımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Çarşı Tadilatlarla Daha Güzel Olacak

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar, "3'üncü etapta tadilatlar başladı. Bu çarşı önemli bir çarşı. 1960'lı yıllardan beri biz bu çarşıdayız. Burası eskiden panayır yeri gibiydi. Ben umuyorum ki bu tadilatlarla daha güzel hale gelecek. İnşallah daha güzel bir çarşı oluşur ve o eski günleri hep birlikte yad ederiz" dedi.

Saruhan Mahalle Muhtarı İbrahim Tellioğlu da, "Belediyelerin katkılarıyla yapılan bu çalışma dükkânların değerini arttıracaktır. Buranın cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

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