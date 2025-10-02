3 Ekim Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete'nin 3 Ekim 2025 tarihli sayısında; TBMM'de kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar tarafından alınan idari kararlar, yargıya ilişkin düzenlemeler ve çeşitli atama listeleri yayımlandı. Ayrıca resmi ilanlar ve kamuya duyurular da bugünkü sayıda yer aldı. Tüm bu kararların tam metnine, Resmi Gazete'nin PDF formatındaki güncel sayısından ulaşmak mümkün.

3 EKİM 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

3 Ekim 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar günün en önemli gündem başlıkları arasında yer aldı. Bugünkü sayıda yasama bölümünde kabul edilen kanunlar, yürütme ve idareyle ilgili düzenlemeler, yargıya dair yeni gelişmeler ve çeşitli ilanlar dikkat çekti. Ayrıca atama kararları da kamuoyuna duyuruldu. Böylece hem devlet kurumlarını hem de vatandaşları ilgilendiren önemli düzenlemeler Resmi Gazete üzerinden paylaşıldı.

YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI BÖLÜMÜ DETAYLARI

Resmi Gazete'nin 3 Ekim 2025 tarihli sayısında yasama bölümünde yeni kanunlar yer alırken, yürütme ve idareye ilişkin düzenlemeler de öne çıktı. Yargı bölümünde alınan kararlar ve değişiklikler yayımlandı. Atama listeleri de bugünkü sayıda açıklanarak resmiyet kazandı.

GÜNÜN İLANLARI VE PDF ERİŞİMİ

Vatandaşlar, 3 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'nin tam içeriğine PDF formatında ulaşabiliyor. Günün ilanları, yeni düzenlemeler ve kararların ayrıntıları Resmi Gazete'de paylaşıldı. Böylece hem kamu yönetimi hem de hukuk alanındaki güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

