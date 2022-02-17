3 doz aşı olana karantina var mı? 3 doz aşı olanlar karantinaya giriyor mu? 3 doz aşı olan karantinaya girecek mi?

3 doz aşı olan karantinaya girecek mi? sorusu vatandaşlar tarafından son dönemde koronavirüs vaka sayılarının artması ile birlikte en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Koronavirüsle mücadelede en büyük silah olan aşı, belirli aralıklarla vatandaşlara uygulanıyor. Peki, 3 doz aşı olanlar karantinaya giriyor mu? 3. doz aşı olanlara karantina var mı? 3 doz aşı olan karantinaya girecek mi? 3 doz aşı olana karantina var mı? İşte detaylar haberimizde...

3 DOZ AŞI OLANLAR KARANTİNAYA GİRİYOR MU?

3 doz aşı olanlar karantinaya giriyor mu sorusunun yanıtına 5 Ocak 2022 tarihli Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programının gündem alındığı kararlara bakacak olursak:

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler. "

3 DOZ AŞI OLAN KARANTİNAYA GİRECEK Mİ?

3 aşı olan kişi son bilim kurulu kararına göre temaslı ise; son 3 ay içinde 3. doz aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Hatırlatma dozu ilk 2 doz aşının ardından 3 ay sonra yapılan 3. doz aşıya verilen isimdir.

Türkiye'de Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklama hedefiyle yürütülen aşılama programında, inaktif ve mRNA aşılarının ilk iki dozu 4 hafta arayla yapılıyor.

Bu iki doz aynı aşı türünden uygulanmasında hangi aşı türü tercih edildiyse onunla devam ediliyor.

İki doz inaktif veya mRNA aşısı olmuş kişiler, 3. dozlarını (hatırlatma) istediği aşı türünden tercih edebiliyor. Ayrıca iki doz inaktif, bir doz mRNA aşısı olan sağlık çalışanları ile yurt dışına çıkacak vatandaşlar, 4. doz aşısını da yaptırabiliyor.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILIR?

Hatırlatma dozu, 2. doz aşıdan 3 ay sonra yapılır.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşı takviminde, son aşıdan sonra üzerinden 3 ay ve daha uzun süre geçen vatandaşlar için bugünden itibaren başlayacak hatırlatma dozu uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada 60'tan fazla ülkede görülen, Delta'nın ardından baskın varyant olması beklenen Kovid-19'un Omicron varyantında bulaştırıcılığın çok fazla olduğuna ama öldürücülük oranı ile ilgili net verilerin henüz bulunmadığına işaret eden İlhan, tüm ülkelerle birlikte Türkiye'de de tedbir alınması gerekliliğinin oluştuğunu vurguladı.

Bir yılı dolduran Kovid-19 aşılama sürecinde dünyadaki ve Türkiye'deki literatürün sürekli izlendiğini ve bu doğrultuda yeni kararlar alındığını aktaran İlhan, şöyle konuştu:

"Kovid-19'a karşı elimizdeki en etkili silah aşılama. Daha önce son dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu uygulanıyordu. Fakat 6 aylık sürede antikoru daha hızlı düşebilenlerin olacağı ve özellikle bulaşıcılık oranı çok yüksek Omicron varyantının hızla yayılması dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konuda yeni bir karar alınması gerekliliğini oluşturdu. Bugünden itibaren Kovid-19 aşılama takvimine göre hatırlatma dozu olacak tüm vatandaşlarımıza son dozun üzerinden üç ay geçtikten sonra hatırlatma dozu aşısını olmalarını öneriyoruz. Bu 3. veya 4. doz aşı için geçerli."

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgınla mücadelede tüm vatandaşlara aşı olma ve varsa eksik doz aşılamalarını tamamlama çağrısında bulundu.

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