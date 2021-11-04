3. doz BioNTech aşısı kimlere yapılacak? 3. doz aşıda öncelikli gruplar hangileri?

Koronavirüse karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama uygulaması 1,2 ve 3. doz şeklinde devam ediyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3. doz aşıya dikkat çekti. 3. doz aşı kimlere yapılmalı? 3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Kimler 3. doz aşı olabilir? sorularını yanıtladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı olanlar için risk gruplarına göre üçüncü doz koronavirüs aşısının tanımlanacağını söyledi. Risk grupları ise; 60 yaş üzerindekiler, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yaptı. Hatırlama dozuyla ilgili yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Bakan Koca, Biontech aşısı yaptıranlara risk gruplarına göre 3. doz uygulanabileceğini ifade etti.

RİSK GRUPLARI HANGİLERİ?

Bakan Koca, "Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.

Bu gruplar;

60 yaş üzerindeki vatandaşlar

18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu'nun ardından yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sizleri yakından ilgilendiren konularda bilgiler vermiştim. Netice alınıncaya kadar bu konuların takipçisi olacağım. Geçtiğimiz günlerde 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderdiğim talimatla uygulamada karşılaştığımız fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullarda sürdürülmesini istedim. Çeşitli illerimizin il sağlık müdürlerinden ve hastane başhekimlerimizden aldığım bilgilerle durumu yakından takip ediyorum.

TURKOVAC AŞISINDA SON DURUM NE?

Ülkemizin gururu yerli aşımız Turkovac'ın seri üretime geçmesi için halen gönüllülere ihtiyacı var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası iki doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımız hatırlatma dozu için gönüllü olmak üzere en yakın şehir hastanemize müracaat edebilir, enabiz.saglik.gov.tr adresinden ya da e-nabız mobil uygulamasından gönüllü olabilirler. Gönüllü olun, kendi aşımızın sahibi olalım."

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