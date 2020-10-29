Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü
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Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü

29.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:08
Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü

Türk Tabipleri Birliği, bugün üç doktorun daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Koronavirüsle savaşı kaybeden doktorlar; Engin Türkmen, Hasan Tepeçınar ve Burhan Yürütücü olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yapılan açıklamada İstanbul Medicalpark Bahçelievler Hastanesi başhekim yardımcısı Dr. Engin Türkmen, Sakarya Akyazı'da çalışan Dr. Hasan Tepeçınar ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde diş hekimi olarak çalışan Dt. Burhan Yürütücü'nün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

DOKTOR HASAN TEPEÇINAR'LA İLGİLİ KAHREDEN DETAY

İstanbul'da Medicalpark Bahçelievler Hastanesi'nin başhekim yardımcısı doktor Engin Türkmen, 50 yaşındaydı. Dahiliye uzmanı doktor, bir süredir yoğun bakımdaydı. Hayatını kaybeden bir diğer doktor ise Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalışan doktor Hasan Tepeçınar'dı. Doktorun, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. Eskişehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde diş hekimi olarak çalışan Burhan Yürütücü de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

3 doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ekim itibariyle 107 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 40 binden fazla çalışanın da virüse yakalandığını açıklamıştı.

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