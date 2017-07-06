3 Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa 10.5 Yıl Hapis İstemi

Eskişehir'de 'Muhabbet kuşumu göstereyim' diyerek 7- 8 yaşlarındaki ikisi kız, biri erkek 3 çocuğu evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 27 yaşındaki Fuat Fıçıcı, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EVİNE GÖTÜRDÜĞÜ ÇOCUKLAR "SAPIK MISIN?" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Emek Mahallesi'nde geçen 10 Eylül'de meydana gelen olayda 7 yaşındaki erkek çocuğu K.D. ile kız çocukları 8 yaşındaki E.A. ve İ.K. sokakta kedilerle oynarken, yanlarına Fuat Fıçıcı geldi. Fıçıcı kediler için süt vereceğini söyleyerek 3 çocuğu evinin bahçesine götürdü. Fıçıcı daha sonra iddiaya göre "Benim muhabbet kuşum var, gelin size göstereyim" diyerek çocukları evin içerisine soktu. Fıçıcı evde kız çocuklarının boynunu öptü, erkek çocuğun da sırtını okşadı. Çocuklar Fıçıcı'ya 'Sapık mısın?' diyerek tepki gösterdi. Dışarı kaçan çocuklar daha sonra yaşadıklarını ailelerine anlattı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fuat Fıçıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fıçıcı hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklu yargılanan Fuat Fıçıcı bugün yapılan duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Fuat Fıçıcı, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Fıçıcı'ya 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞ

Bu arada Fuat Fıçıcı'nın 2008 yılında özel güvenlik görevlisi iken, 12 yaşındaki kız çocuğu N.D.'yi bir iş hanının bodrum katına götürüp burada boynundan öptüğü, bu olay nedeniyle yargılandığı Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.