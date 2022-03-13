Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı

Demirören Haber Ajansı - Sağlık
 - Güncelleme:
Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 26 Şubat-4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Ancak Ankara vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Kovid-19'da 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKALAR DÜŞTÜ

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre, 646,49'dan 522,38'e, Ankara'da 1275,52'den 916,03'e, İzmir'de ise 662,39'dan 456,19'a düştü.

Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı

EN DÜŞÜK İL ŞIRNAK OLDU

Ayrıca Ankara, 916,03 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Mart, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title