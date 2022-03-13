Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı
Demirören Haber Ajansı - Sağlık
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 26 Şubat-4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Ancak Ankara vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Kovid-19'da 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKALAR DÜŞTÜ
Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre, 646,49'dan 522,38'e, Ankara'da 1275,52'den 916,03'e, İzmir'de ise 662,39'dan 456,19'a düştü.
EN DÜŞÜK İL ŞIRNAK OLDU
Ayrıca Ankara, 916,03 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu.
Demirören Haber Ajansı / Sağlık