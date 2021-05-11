3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur'da bir veda daha! Vartolu, Nedim'i öldürdü
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3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur'da bir veda daha! Vartolu, Nedim'i öldürdü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Çukur'da amca Cumali tarafından öldürülen Karaca ve Celasun'un cenaze töreni yapıldı. Çukur gençleri, amcayı bırakarak Koçovalı kardeşlerin yanına geçti. Yamaç, Vartolu ve Cumali, amcayı yakalamak için ilk hamlesini yaptı ancak amca Cumali son anda helikopterle kaçmayı başardı. Nedim ise Vartolu tarafından öldürüldü. Final için gün sayan dizide Nedim'in oynayan İlkay Akdağlı da kadrodan ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, dün akşam 128. bölümüyle ekrana geldi. 3 bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'da, yaptıkları ortaya çıkan amca Cumali büyük bir şok yaşadı.

KARACA VE CELASUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çukur son bölümde amca Cumali'nin öldürdüğü Karaca ve Celasun için cenaze töreni yapıldı. Çukurlular genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar. Amcanın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte daha önce amca için çalışan Çukur'un gençleri yeniden Koçovalı kardeşlerin yanında yer aldı.

3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur'da bir veda daha! Vartolu, Nedim'i öldürdü

AMCAYA SALDIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Cumali, Ayşe'nin sarf ettiği ağır sözlerden sonra daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyerek Akın, Metin ve Meke'yi de yanına alarak amcaya saldırmak üzere yola çıktı. Kahvenin önünde yolunu kesen gençler katılmak istediklerini söyleseler de Cumali yardımlarını istemedi.

3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur'da bir veda daha! Vartolu, Nedim'i öldürdü

Akın'ın bir anlık kontrolden çıkması sonucunda fevri bir saldırıda bulunması Cumali, Metin ve Meke'yi çok zor durumda bıraktı. Amcanın deposunda kapana kısılan dörtlüyü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular kurtardı. Cumali ise amcayı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyleyerek depolardaki bütün mallarını yaktı.

VARTOLU, NEDİM'İ ÖLDÜRDÜ

Yamaç ve peşindekileri atlatmak için Nedim kendisini yem olarak kullanırken amca farklı bir araç ile güvenlikli bir eve kaçtı. Nedim'in ellerinden kaçmasına izin veren Koçovalılar, Nedim'i takip ederek amcaya ulaştı. Amca bir helikopter ile kaçmayı başarırken, geride kalan Nedim Vartolu tarafından öldürüldü.

Böylece dizide Nedim karakterini canlandıran usta oyuncu İlkay Akdağlı da Çukur'dan ayrıldı.

3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur'da bir veda daha! Vartolu, Nedim'i öldürdü
3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur'da bir veda daha! Vartolu, Nedim'i öldürdü
3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur'da bir veda daha! Vartolu, Nedim'i öldürdü
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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