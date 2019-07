3 bin 300 rakımlı yaylada kano yaptılar

Hakkari'de bir grup doğasever, Berçelan Yaylası'nın 3 bin 300 rakımlı göller bölgesinde karda kaydı, eriyen kar sularının oluşturduğu gölde yüzerek kano yapmanın keyfini yaşadı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) tarafından, huzurun sağlandığı Hakkari'de yayla ve doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, birçok ilden ve yurt dışından gelen 75 kişi, 4 mevsimin bir arada yaşadığı Berçelan Yaylası'nın 3 bin rakımlı bölgesinde kamp kurdu.

Daha sonra 3 bin 300 rakımdaki göller bölgesine çıkarak, henüz erimemiş kar tabakasının bulunduğu alan kayan, kar üstünde halay çeken doğaseverler, eriyen kar sularının oluşturduğu gölde de hem yüzdü hem de kano yapmanın keyfini yaşadı.

Yıllar sonra güvenliğin sağladığı bölgelere çıkarak eğlenceli zaman geçiren doğaseverler, geceyi kamp alanında kurdukları çadırlarda geçirdikten sonra 3 bin 600 rakımlı Karadağ'a zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

"Hakkari tehlikeli bir bölge değil"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve CİSAD korucu üyesi Naci Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'de her hafta doğa sporları ve dağcılık faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Berçelan Yaylasına çıktıklarını belirten Ertunç, şöyle konuştu:

"Burada kamp kurduktan sonra 3 bin 300 rakımda bulunan göller bölgesine çıktık. Arkadaşlarımız burada hem yüzdü hem de kano yaptı. Asıl amacımız Hakkari bölgesinin tamamını bu gibi faaliyetlere açmak. Türkiye'nin her yerinden ve Irak'tan gelen katılımcılarımız var. Burayı görüp hayran kaldılar. Amacımız burayı bütün dünyaya tanıtmak. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz. Duydukları gibi hareket etmesinler. Hakkari dedikleri kadar tehlikeli bir bölge değil. Gelsinler buraları görsünler. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirler."

"Burası inanılmaz derecede güzel"

Etkinliğe Antalya'dan katılan Yıldız Can, bugüne kadar bölgeyi görmemenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Bölgedeki doğal güzellikleri gördüğünde gözlerinin dolduğunu anlatan Can, şunları kaydetti:

"Bu yaşa kadar buralara gelip bu güzellikleri görememiş olmanın hüznünü yaşadım. Çünkü burası memleketin en ücra köşelerinden biri, kuş uçmaz, kervan geçmez bir noktası gibi geliyordu bize. Oysa burada bir cennet coğrafya var. İyi kalpli, dost insanlar var. Berçelan Yaylası'nın bu güzelliklerini gördükten sonra diyecek söz bulamadım. Herkes buraya gelsin."

İzmir'den gelen Melike Güney de 20 yıllık rüyasını, böylesi güzel bir yerde dolu dolu yaşadığı için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Hayalimde canlandırdıklarımın ötesinde şeyler gördüm. Çünkü burası inanılmaz derecede güzel. Burası gerçekten rüyamdı. Çok dağlara çıktım ama Hakkari benim için ulaşılmaz bir yerdi. İyi ki bunu bana yaşattılar. Emeği geçenlere minnettarım." dedi.

İstanbul'da yaşadığını belirten Serkan Keskin ise Berçelan Yaylası'nda 4 mevsimi bir arada yaşadıklarını bildirerek, bölgenin çok güzel bir coğrafyaya sahip oluğunu söyledi.

