Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Cumhuriyet Meydanındaki bir kafede, ilçede yaşayan engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, "Engellilik yalnızca engellilerin ya da ailelerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve birey olarak vatandaşlarımızın konuya gösterecekleri ilgi, duyarlılık ve destekleri onların, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına, sosyal yaşama katılmalarına hız kazandıracak." ifadesini kullandı.

Programa, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar,,İlçe Jandarma Komutanı Emre Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdür Mehmet Ali Dalfidan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

???????

AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet