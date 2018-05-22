29 Milyon Kişi Prens Harry ve Meghan Markle'ın Düğününü Canlı Yayından İzledi

Prens Harry ile Meghan Markle'ın cumartesi günü yapılan düğünü tüm dünyada canlı olarak izlendi.

29 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Nielsen verilerine göre kraliyet düğününü ABD'de canlı yayın yapan ABC, BBC America, CBS, CNN, CNNe, E!, Fox News, HLN, MSNBC, NBC, PBS, Telemundo, TLC ve Univision kanallarından 29,2 milyon kişi seyretti.

KATE MIDDLETON'I 23 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

2011 yılında Prens William ile Kate Middleton'ın düğününü 22,8 milyon kişi seyretmişti.

ŞATONUN ETRAFINA 100 BİN KİŞİ GELDİ

Sussex Dükü ile Düşesi'nin düğününü İngiltere ise 28,4 milyon kişi seyretti. Cumartesi günü, düğünün yapıldığı Windsor Şatosu etrafında 100 bin kişi toplandı.

DAKİKADA 40 BİN TWEET ATILDI

Düğün esnasında 3,4 milyon tweet atıldı. Düğünün papazının konuşma yaptığı an, en çok tweet atılan an oldu. Papaz Michael Curry'nin teatral konuşması esnasında dakikada 40 bin tweet atıldı.