29 Mayısta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29 30 Mayıs yasak var mı?
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29 Mayısta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29 30 Mayıs yasak var mı?

29 Mayısta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29 30 Mayıs yasak var mı?
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1 Haziran'a kadar geçerli olan kademeli normalleşmenin ilk aşaması devam ederken vatandaşlar, cumartesi günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Mayısta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29 30 Mayıs yasak var mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında hareketliliği azaltmak için uygulanan sokağa çıkma yasağı, 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme sürecinde de devam ediyor. Hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 29-30 Mayıs hafta sonu yasak var mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

29 MAYISTA YASAK VAR MI?

1 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olan kademeli normalleşme genelgesinde yer alan bilgilere göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanacak.

Yani 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 21:00'de başlayan hafta sonu kısıtlaması, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek.

Kısıtlama sürecinde vatandaşlar, 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işletmelere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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29 Mayısta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29 30 Mayıs yasak var mı? - Haberler
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