29 Mayısta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29 30 Mayıs yasak var mı?

1 Haziran'a kadar geçerli olan kademeli normalleşmenin ilk aşaması devam ederken vatandaşlar, cumartesi günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Mayısta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29 30 Mayıs yasak var mı?