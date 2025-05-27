29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
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Her yıl 29 Mayıs'ta kutlanan İstanbul'un Fethi etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, "29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da yaşayanlar veya bu özel günde şehirde bulunacak olanlar, otobüs, metro, metrobüs ve vapur gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl da ulaşım konusunda özel bir karar aldı. "29 Mayıs 2025 toplu taşıma bedava mı?" sorusunun cevabı, resmi açıklamalarla netlik kazandı. Peki, 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ ETKİNLİKLERİ

İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek.

Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz ezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.

Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.

Ücretsiz Olarak Kullanılabilecek Ulaşım Araçları:

  • İett otobüsleri
  • Metro İstanbul hatları (M1, M2, M4, M5, M7 vb.)
  • Metrobüs
  • Tramvay hatları (T1, T5 vb.)
  • Şehir Hatları vapurları
  • Marmaray (TCDD ile entegrasyonlu)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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