29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi?

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüne denk gelen 29 Mayıs'ta okullar tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu gibi sorular gündeme geliyor. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi 2025 yılında? 29 Mayıs'ta okullar açık mı, kamu kurumları ve özel sektör çalışıyor mu? İşte İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına denk gelen bu özel güne dair merak edilenler ve resmi açıklamalar…

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs Perşembe Türkiye genelinde resmi tatil değildir. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olması nedeniyle bazı yerel kutlamalar yapılsa da, bu tarih Türkiye'nin resmi tatil takviminde yer almaz. Dolayısıyla 29 Mayıs'ta okullar açık, devlet daireleri ve özel sektör kuruluşları normal çalışma düzenindedir.

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs 2025 yılına ait resmi tatil listesinde 29 Mayıs bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler ve çalışanlar için herhangi bir idari izin veya tatil durumu söz konusu değildir.

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453 tarihinde, dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan II. Mehmet) önderliğindeki Osmanlı Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tarihi olay, 6 Nisan 1453'te başlayan ve 53 gün süren kuşatmanın ardından zaferle sonuçlanmıştır. İstanbul'un Fethi, yalnızca Osmanlı tarihi değil, dünya tarihi açısından da bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, Bizans İmparatoru XI. Konstantinos ve ordusuna karşı mücadele etmiş ve kenti ele geçirerek Bizans İmparatorluğu'na son vermiştir. İstanbul'un alınmasıyla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Edirne'den İstanbul'a taşınmış ve şehir, imparatorluğun siyasi ve kültürel merkezi haline gelmiştir.