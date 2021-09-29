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29 Eylül Dünya Kalp Günü nedir? Kalp ve damar hastalıkları nedir? Kalp ve damar hastalıkları nelerdir?

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29 Eylül Dünya Kalp Günü nedir? Kalp ve damar hastalıkları nedir? Kalp ve damar hastalıkları nelerdir?

Her yıl 29 Eylül günü, çeşitli etkinliklerle birlikte Dünya Kalp Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedir? Kalp ve damar hastalıkları nedir? Kalp ve damar hastalıkları nelerdir? Kalp ve Damar Hastalıklarında En Sık Rastlanan Belirtileri Nelerdir Kalp ve Damar Hastalığı Olan Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Konular Nelerdir? Detaylar haberimizde...

29 Eylül günü, ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinliklerle birlikte Dünya Kalp Günü olarak kutlanmanması nedeniyle vatandaşlar 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedir? Kalp ve damar hastalıkları nedir? Kalp ve damar hastalıkları nelerdir? sorularına yanıt aramaktadır. Peki, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedir? Kalp ve damar hastalıkları nedir? Kalp ve damar hastalıkları nelerdir? Kalp ve Damar Hastalıklarında En Sık Rastlanan Belirtileri Nelerdir Kalp ve Damar Hastalığı Olan Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Konular Nelerdir? Detaylar haberimizde...

Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan "Kalp ve Damar Hastalıkları"na dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla her yıl 29 Eylül "Dünya Kalp Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünya Kalp Gününde kardiyovasküler hastalıkları önlemek ve küresel etkileri azaltmak için halkın bilinç düzeyini artırmak amaçlamaktadır.

Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Dünya Sağlık Örgütü uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebileceğini bildirmektedir.

KDH, kalp ve dolaşım sisteminin (arterler ve damarlar) herhangi bir hastalığını kapsayan geniş bir terimdir. Koroner damarlarda, kalpten vücuda kan dağıtan ana aort damarlarda ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denir.

Kalp hastalıklarını tetikleyen birçok etken vardır. Özellikle insanların benimsedikleri yaşam tarzı kalp hastalıklarının gelişiminde önemli rol oynar. Kalp ve damar hastalıklarının en az %80 oranında sigara, hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, şişmanlık, hareketsiz yaşantı, diyabet gibi klasik risk faktörlerine bağlı olarak geliştiği bilinmektedir.

• Göğüs ağrısı (Angina Pektoris) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Nefes darlığı

• Çarpıntı

• Bayılma.

• Tıkalı olan damarın beslediği organ ile ilgili belirtiler (Örneğin bacak damar tıkanıklığında bacakta ağrı, soğuma, uyuşukluk ve güçsüzlük)

29 Eylül Dünya Kalp Günü nedir? Kalp ve damar hastalıkları nedir? Kalp ve damar hastalıkları nelerdir?

• Sağlıklı beslenin,

• Düzenli fiziksel aktivite yapın,

• Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın,

• Alkol kullanmayın,

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• Kan basıncınızı öğrenenin,

• Kan şekerinizi öğrenenin,

• Kan lipidlerinizi öğrenenin.

• Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun.

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Haber: 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedir? Kalp ve damar hastalıkları nedir? Kalp ve damar hastalıkları nelerdir? - Haberler
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