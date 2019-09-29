29.09.2019 21:06

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, "29 Eylül Dünya Kalp Günü" kapsamında yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Tatvan sahilinde bir araya gelen ilçedeki özel hastanenin sağlık çalışanları ile vatandaşlar önce yürüyüş yaptı, ardından bisiklet turuna katıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Osman Fatih Şanlı, kalp damar hastalıklarından korunma yollarının başında hareket etmenin, yürümenin geldiğini belirtti.

Bu tür etkinliklere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini kaydeden Şanlı, hastane görevlileri ile vatandaşların katılımıyla güzel mesajlar verdiklerini aktardı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kenan Ateş ise "Türkiye'de her yıl 400 binden fazla insan kalp hastalığından dolayı ölüyor. Bugün burada hareket edeceğiz, pedal çevireceğiz ve mesajımızı vereceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan 70 yaşındaki Bedirhan Epözdemir de sporun günlük yaşamda çok önemli yer tuttuğunu, herkesin sağlığa zarar veren kötü alışkanlıklardan arınarak spora yönelmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA