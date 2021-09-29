29 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31613 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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29 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31613 sayılı Resmi Gazete

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29 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31613 sayılı Resmi Gazete

29 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Eylül Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 29 Eylül 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 29 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Eylül Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

29 EYLÜL RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/18989 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2019/13637 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: 29 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31613 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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