29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:09
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen kutlama töreni, Kaymakam Ahmet Kavanoz'un tebrikleri kabul etmesi ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Kaymakam Kavanos konuşma yaptı.

Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu günün cumhuriyetin kurulmasıyla neticelendiğini belirten Kavanoz, bu güne kadar gelinen süreçte cumhuriyetin güçlendiğini vurguladı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, ilçedeki daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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