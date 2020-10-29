29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:05

İl protokolünün vatandaşları selamlaması Programa gelen vatandaş ve çocuklarından detay Mehteran gösterisi Resmi geçit töreni Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın konuşması ELAZIĞ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

İl protokolünün vatandaşları selamlaması

Programa gelen vatandaş ve çocuklarından detay

Mehteran gösterisi

Resmi geçit töreni

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın konuşması ELAZIĞ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Elazığ Valiliği önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı konuşmada, çok anlamlı günde millet olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık, övünç ve gurur günü olduğunu vurgulayan Yırık, şunları konuştu:

"Bugün millet olarak istiklal ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan kurtuluş savaşının zafere ulaşmasının ardından Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümüdür. Cumhuriyetimizin 97 yılı tarihi milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bize umut veren attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Bugün yalnızca Cumhuriyetin ilanı değil aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşu ve simgesidir."

Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, resmigeçit töreniyle son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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